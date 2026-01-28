محافظ المنوفية يقرر علاج مريضة قلب على نفقة الدولة

المنوفية- أحمد الباهي:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري، وعدد من قيادات المديريات الخدمية.

وسلم محافظ المنوفية، مساعدات مالية وعينية شملت مواد غذائية وبطاطين لـ 65 حالة إنسانية بقيمة تجاوزت نصف مليون جنيه، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائماً أمام المواطنين، وأن المحافظة تضع دعم الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل مباشر.

وأجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية، واستمع إلى مطالبهم وظروفهم الاجتماعية والصحية، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات قرار علاج على نفقة الدولة لمريضة قلب، دعمًا لها ومراعاة لظروفها الصحية.

كما كلف محافظ المنوفية، مديرية الصحة بإجراء فحوصات طبية عاجلة لـ 12 حالة مرضية، وتحويلهم إلى مستشفيات الجامعة، ومنوف العام، وشبين الكوم للجراحات المتخصصة، ومعهد الكبد، ومستشفى الرمد، والتأمين الصحي، إلى جانب توفير سكن ملائم لمريضة سرطان من منوف.

ووجه المحافظ التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة ومعاش "تكافل وكرامة" لـ 10 حالات، كما كلف التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقات التموين لـ 10 حالات أخرى، مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وفي ختام اللقاء، عبر الأهالي عن سعادتهم بلقاء محافظ المنوفية، مشيدين بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وحرصه على الوقوف بجانبهم ودعمهم في مختلف احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية.