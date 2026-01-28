إعلان

تداول 10 آلاف طن بضائع ووصول 9 سفن بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

12:09 م 28/01/2026

تداول الشاحنات على الرصيف البحري بميناء سفاجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن تجارية محملة ببضائع عامة، ليبلغ إجمالي حركة التداول 10 آلاف طن بضائع عامة، و613 شاحنة و100 سيارة ملاكي.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت اليوم الأربعاء 3500 طن بضائع و344 شاحنة و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و269 شاحنة، و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية 1 وAlcudia Express، بينما غادرت السفن أمل و Pelagos Express كما شهد ميناء نويبع تداول 3420 طن بضائع و241 شاحنة، وذلك من خلال رحلات منتظمة للسفينتين الحسين وسينا.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1,140 راكباً عبر الخط الملاحي سفاجا_ ضبا، ونويبع_ العقبة، وقدم مسؤولي الجوازات التسهيلات للركاب لسرعة إنهاء الإجراءات الوصول والمغادرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر حركة التداول ميناء سفاجا حركة الصادرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
أخبار المحافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
أخبار

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
حوادث وقضايا

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون