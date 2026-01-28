تداول 10 آلاف طن بضائع ووصول 9 سفن بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن تجارية محملة ببضائع عامة، ليبلغ إجمالي حركة التداول 10 آلاف طن بضائع عامة، و613 شاحنة و100 سيارة ملاكي.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت اليوم الأربعاء 3500 طن بضائع و344 شاحنة و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و269 شاحنة، و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية 1 وAlcudia Express، بينما غادرت السفن أمل و Pelagos Express كما شهد ميناء نويبع تداول 3420 طن بضائع و241 شاحنة، وذلك من خلال رحلات منتظمة للسفينتين الحسين وسينا.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1,140 راكباً عبر الخط الملاحي سفاجا_ ضبا، ونويبع_ العقبة، وقدم مسؤولي الجوازات التسهيلات للركاب لسرعة إنهاء الإجراءات الوصول والمغادرة.