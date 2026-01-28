جامعة المنصورة ترفع أجور عمال اليومية 775 جنيهاً

الدقهلية ـ رامي محمود:

قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات، 775 جنيهًا شهريًا، وفقًا لأيام التشغيل الفعلي، وذلك خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، في إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ودعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بنظام الأجر اليومي، ودورهم الحيوي في دعم منظومة العمل داخل قطاعات الجامعة المختلفة، خاصة في العملية التعليمية والمنشآت الطبية.

وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تضع دعم العنصر البشري على رأس أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف الزيادة المقررة اعتبارًا من الموعد المحدد، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ.