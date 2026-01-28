إعلان

جامعة المنصورة ترفع أجور عمال اليومية 775 جنيهاً

كتب : رامي محمود

12:11 م 28/01/2026

الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية ـ رامي محمود:

قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات، 775 جنيهًا شهريًا، وفقًا لأيام التشغيل الفعلي، وذلك خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، في إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ودعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بنظام الأجر اليومي، ودورهم الحيوي في دعم منظومة العمل داخل قطاعات الجامعة المختلفة، خاصة في العملية التعليمية والمنشآت الطبية.

وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تضع دعم العنصر البشري على رأس أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف الزيادة المقررة اعتبارًا من الموعد المحدد، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عمال اليومية بجامعة المنصورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم بالفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم بالفيوم؟
الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
زووم

أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون