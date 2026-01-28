الذهب يتخطى 5300 دولار للأوقية مسجلًا أعلى مستوى تاريخي عالميًا

سجل الذهب في الأسواق العالمية قفزة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم، بعدما تجاوز سعر الأوقية مستوى 5311 دولارًا للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يتراجع نسبيًا ليستقر قرب 5273 دولارًا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، محققًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.

وكانت أوقية الذهب قد بدأت عام 2025 عند حدود 2624 دولارًا، قبل أن تنهي العام قرب 4319 دولارًا، ثم واصلت صعودها القوي مع مطلع يناير 2026، لتخترق حاجز 5300 دولار للأونصة في موجة صعود غير مسبوقة.

ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وزيادة حالة الترقب في الأسواق قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

