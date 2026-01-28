قنا تخطف قلب سائحة أمريكية.. "شيرلي" تكتشف "أجمل كنوز الصعيد"

استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

أعربت سائحة أمريكية وصانعة محتوى سياحي عبر منصة يوتيوب تدعى "شيرلي" عن إعجابها الكبير بمدينة قنا ومعبد دندرة الأثري، خلال زيارتها للمحافظة ضمن برنامج رحلة "نايل كروز" بنهر النيل، مؤكدة أن التجربة جاءت من بين أبرز محطات رحلتها في صعيد مصر.

ووثّقت السائحة زيارتها عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها، استعرضت خلاله ملامح المدينة وطابعها الهادئ، مشيدة بالأجواء الأصيلة لقنا، واصفة إياها بأنها من المدن التي تعكس "الروح الحقيقية لمصر" بعيدًا عن الزحام السياحي.

وقالت السائحة في حديثها خلال الفيديو: "قنا مدينة هادئة وجميلة للغاية، أشعر هنا بأنني أرى مصر الحقيقية، الناس ودودون جدًا والطبيعة على ضفاف النيل ساحرة".

الانبهار معبد دندرة

وأبدت السائحة انبهارًا خاصًا بمعبد دندرة، المكرّس للإلهة حتحور، معتبرة إياه من أفضل المعابد المصرية من حيث حالة الحفظ وجمال النقوش، لافتة إلى أن الألوان على الجدران لا تزال واضحة بشكل لافت.

وأضافت: "معبد دندرة مذهل بكل تفاصيله، أشعر وكأنني عدت آلاف السنين إلى الوراء"، مشيرة إلى أن الهدوء داخل المعبد يتيح للزائر الاستمتاع بالنقوش الساحرة والأعمدة دون ازدحام".

دعوة لاكتشاف صعيد مصر

ودعت شيرلي السائحين إلى توسيع برامجهم السياحية وعدم الاكتفاء بالوجهات التقليدية، مؤكدة أن قنا ومعبد دندرة يمثلان تجربة مختلفة وغنية بالتراث والتاريخ.

وقالت في ختام الفيديو: "إذا كنت تزور مصر، لا تكتفِ بالأقصر وأسوان فقط، قنا ودندرة كنز حقيقي يستحق الاكتشاف".

ويُعد معبد دندرة من أبرز المعابد الفرعونية في صعيد مصر، ويتميّز بنقوشه الفلكية الشهيرة وحالة الحفظ الاستثنائية، وسحر وجوه المعبودة حتحور أعلى الأعمدة الفرعونية ما يجعله محطة مهمة على خريطة السياحة الثقافية بمحافظة قنا.