اختناق أب وطفلتيه بسبب تسرب الغاز في سوهاج

أصيب أب وطفلتيه باختناق، بسبب تسرب الغاز، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي بوصول "علي. ع" 43 عامًا ويقيم بناحية قرية الجزازرة وطفلتيه "رحمة" 13 عامًا، "فوزية" 7 أعوام مصابين بتسمم أول أكسيد الكربون، نتيجة اختناق ناتج عن تسرب الغاز.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.