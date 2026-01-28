إعلان

اختناق أب وطفلتيه بسبب تسرب الغاز في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:51 ص 28/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب أب وطفلتيه باختناق، بسبب تسرب الغاز، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي بوصول "علي. ع" 43 عامًا ويقيم بناحية قرية الجزازرة وطفلتيه "رحمة" 13 عامًا، "فوزية" 7 أعوام مصابين بتسمم أول أكسيد الكربون، نتيجة اختناق ناتج عن تسرب الغاز.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب الغاز اختناق أب وطفلتيه سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
أخبار مصر

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
أخبار مصر

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
زحام لافت في اليوم السابع لمعرض الكتاب.. وعدسات مصراوي ترصد دخول الزوار
أخبار مصر

زحام لافت في اليوم السابع لمعرض الكتاب.. وعدسات مصراوي ترصد دخول الزوار
رواية كاذبة تهز البيت الأبيض.. ماذا حدث بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا؟
شئون عربية و دولية

رواية كاذبة تهز البيت الأبيض.. ماذا حدث بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون