قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة

حرص نادي بتروجيت على توديع لاعبه هادي رياض، عقب رحيله رسميًا عن صفوف الفريق وانتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع هادي رياض بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أنهى اللاعب كافة إجراءات التوقيع والانضمام إلى القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بتروجيت صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا هادي رياض"، في رسالة وداع عقب انتقاله للأهلي.