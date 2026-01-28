القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟

تشير أبحاث حديثة إلى أن القيلولة القصيرة بعد الظهر تمنح الدماغ فرصة للتعافي وتجديد نشاطه، وتعزز القدرة على التعلم والإبداع، دون أن تفقد المعلومات المكتسبة سابقا، بحسب دراسة نشرت في جامعة جنيف وذكرتها صحيفة "نيويورك بوست".

وقد أظهرت الدراسة أن قيلولة مدتها 45 دقيقة تساعد على استعادة الروابط العصبية بين الخلايا الدماغية، وتجعل الدماغ أكثر استعدادا لمعالجة معلومات جديدة، بينما أي وقت راحة إضافي قد يؤدي إلى شعور بالخمول بعد الاستيقاظ.

وينصح الدكتور توماس مايكل كيلكيني، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل ستاتن آيلاند الجامعي، بأن تكون القيلولة القصيرة نحو 20 دقيقة، بين الساعة 1 و3 مساء، في غرفة باردة ومظلمة، لتحقق أفضل استفادة دون التأثير على مواعيد الوجبات أو نشاط الدماغ لاحقا.