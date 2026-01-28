إعلان

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟

كتب : مصراوي

06:00 ص 28/01/2026

القيلولة الذهبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشير أبحاث حديثة إلى أن القيلولة القصيرة بعد الظهر تمنح الدماغ فرصة للتعافي وتجديد نشاطه، وتعزز القدرة على التعلم والإبداع، دون أن تفقد المعلومات المكتسبة سابقا، بحسب دراسة نشرت في جامعة جنيف وذكرتها صحيفة "نيويورك بوست".

وقد أظهرت الدراسة أن قيلولة مدتها 45 دقيقة تساعد على استعادة الروابط العصبية بين الخلايا الدماغية، وتجعل الدماغ أكثر استعدادا لمعالجة معلومات جديدة، بينما أي وقت راحة إضافي قد يؤدي إلى شعور بالخمول بعد الاستيقاظ.

وينصح الدكتور توماس مايكل كيلكيني، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل ستاتن آيلاند الجامعي، بأن تكون القيلولة القصيرة نحو 20 دقيقة، بين الساعة 1 و3 مساء، في غرفة باردة ومظلمة، لتحقق أفضل استفادة دون التأثير على مواعيد الوجبات أو نشاط الدماغ لاحقا.

القيلولة الدماغ الذاكرة صحة الدماغ النوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الأتربة.. الأرصاد تكشف موعد التحسن على القاهرة الكبرى
أخبار مصر

بعد الأتربة.. الأرصاد تكشف موعد التحسن على القاهرة الكبرى
دعم في الملعب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
رياضة محلية

دعم في الملعب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
مصراوي ستوري

"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون