تخفيضات 35% يوم 27 شهريًا.. انطلاق "يوم في حب مصر" برأس سدر (صور)

كتب : مصراوي

10:13 م 27/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، مبادرة "يوم في حب مصر" بالتنسيق مع مديرية التموين، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 تاجرًا بالمدينة والقرى التابعة لها، وبحضور المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، وحسني راشد، رئيس المدينة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المبادرة، التي تحظى برعاية محافظ جنوب سيناء ووزير التموين، ستنعقد يوم 27 من كل شهر بكافة المدن، مقدمة تخفيضات تتراوح بين 10 إلى 35% على مختلف السلع؛ حيث شهد الافتتاح الرسمي توفير باقة متنوعة شملت المواد الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، وصولاً إلى منتجات العطارة والمنظفات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأكد عبد الغني استمرار متابعة المبادرة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، عبر تنسيق دائم بين المديرية والغرفة التجارية، مع وضع خطة لتعميم التجربة بجميع مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، والتشديد على جودة المعروضات والالتزام بنسب الخصم المعلنة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم منظومة الحماية للمواطنين.

