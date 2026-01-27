محافظ المنيا يرافق مواطنة لبيتها المتهالك ويتكفل بعلاج أخرى (صور)

محافظ القليوبية يفتتح أول معارض "أهلًا رمضان" بقليوب

في تحرك ميداني تجاوز الإجراءات المكتبية، رافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواطنة بنفسه إلى منزلها بمركز ديرمواس اليوم الثلاثاء، لمعاينة الأضرار على أرض الواقع فور استماعه لشكواها خلال جولته بالمدينة.

كشفت المعاينة المباشرة عن تضرر الواجهة وتدهور الحالة الإنشائية للمبنى بفعل تسربات مياه الشرب والصرف الصحي، ما بات يشكل تهديدًا صريحًا لسلامة قاطنيه.

خط أحمر

أصدر المحافظ توجيهات فورية للوحدة المحلية ببدء أعمال صيانة شاملة للواجهة المتضررة، مكلفاً شركة مياه الشرب بالتدخل لاستبدال التوصيلات التالفة وحل المشكلة من جذورها وفق المعايير الهندسية.

وشدد كدواني في حديثه للمسؤولين بموقع الحدث على أن "حماية أرواح المواطنين وأمن ممتلكاتهم خط أحمر لا يقبل التهاون"، معتبراً أن الاستجابة السريعة لمطالب الأهالي هي المعيار الأول لنجاح العمل التنفيذي.

قرارات إنسانية

وتزامنًا مع الجولة، اتخذ المحافظ حزمة قرارات إنسانية شملت التكفل بشراء العلاج لإحدى الحالات المرضية، والاستجابة لاستغاثة سيدة أخرى انهار مسكنها عبر التوجيه بإعادة بنائه بالكامل لضمان حقها في سكن آمن.

واختتم اللواء كدواني جولته بالتوجيه بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تستهدف حل مشكلات المواطن اليومية بشكل مباشر ترسيخًا لمبادئ "حياة كريمة".