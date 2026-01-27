إعلان

محافظ المنيا يرافق مواطنة لبيتها المتهالك ويتكفل بعلاج أخرى (صور)

كتب : جمال محمد

08:28 م 27/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يرافق سيدة ديرمواس
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يستجيب لمناشدة سيدة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا في ديرمواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في تحرك ميداني تجاوز الإجراءات المكتبية، رافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواطنة بنفسه إلى منزلها بمركز ديرمواس اليوم الثلاثاء، لمعاينة الأضرار على أرض الواقع فور استماعه لشكواها خلال جولته بالمدينة.

كشفت المعاينة المباشرة عن تضرر الواجهة وتدهور الحالة الإنشائية للمبنى بفعل تسربات مياه الشرب والصرف الصحي، ما بات يشكل تهديدًا صريحًا لسلامة قاطنيه.

خط أحمر

أصدر المحافظ توجيهات فورية للوحدة المحلية ببدء أعمال صيانة شاملة للواجهة المتضررة، مكلفاً شركة مياه الشرب بالتدخل لاستبدال التوصيلات التالفة وحل المشكلة من جذورها وفق المعايير الهندسية.

وشدد كدواني في حديثه للمسؤولين بموقع الحدث على أن "حماية أرواح المواطنين وأمن ممتلكاتهم خط أحمر لا يقبل التهاون"، معتبراً أن الاستجابة السريعة لمطالب الأهالي هي المعيار الأول لنجاح العمل التنفيذي.

قرارات إنسانية

وتزامنًا مع الجولة، اتخذ المحافظ حزمة قرارات إنسانية شملت التكفل بشراء العلاج لإحدى الحالات المرضية، والاستجابة لاستغاثة سيدة أخرى انهار مسكنها عبر التوجيه بإعادة بنائه بالكامل لضمان حقها في سكن آمن.

واختتم اللواء كدواني جولته بالتوجيه بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تستهدف حل مشكلات المواطن اليومية بشكل مباشر ترسيخًا لمبادئ "حياة كريمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مركز ديرمواس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
أخبار مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
أخبار مصر

جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"
زووم

أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"
فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
زووم

فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟
علاقات

"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟