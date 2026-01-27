زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

"One Battle After Another" يسيطر على ترشيحات بافتا البريطانية.. تعرف على

أثارت الفنانة زينة الجدل بعد مشاركة جمهورها بمنشور عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".



وكتبت زينة رسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كدا هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطه في منتهى، الذكاء، ونسمع مع بعض اه يا دنيا".

يذكر أن محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت في 13 يناير الجاري، حكمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم.

وكانت محكمة استئناف الأسرة سبق وأن قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

