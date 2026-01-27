إعلان

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

كتب : معتز عباس

09:57 م 27/01/2026 تعديل في 10:25 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زينة
  • عرض 15 صورة
    زينة على ريد كاربت حفل مجلة اينجما (2)
  • عرض 15 صورة
    زينة على ريد كاربت حفل مجلة اينجما (1)
  • عرض 15 صورة
    زينة
  • عرض 15 صورة
    زينة تشارك في حفل مجلة اينجما (1)
  • عرض 15 صورة
    زينة بإطلالة أنيقة
  • عرض 15 صورة
    زينة بفستان وردي جرئ
  • عرض 15 صورة
    زينة على ريد كاربت بنات الباشا
  • عرض 15 صورة
    زينة بفستان جريء
  • عرض 15 صورة
    زينة رضا
  • عرض 15 صورة
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 15 صورة
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 15 صورة
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 15 صورة
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الفنانة زينة الجدل بعد مشاركة جمهورها بمنشور عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".


وكتبت زينة رسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كدا هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطه في منتهى، الذكاء، ونسمع مع بعض اه يا دنيا".

زينة انستجرام

يذكر أن محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت في 13 يناير الجاري، حكمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم.

وكانت محكمة استئناف الأسرة سبق وأن قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

اقرأ أيضا..

بطولة مصطفى غريب.. برومو مسلسل "هي كيميا" رمضان 2026

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل من أحدث ظهور

رسالة زينة بوست زينة الفنانة زينة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
رياضة محلية

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
زووم

فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟