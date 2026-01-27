ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟



امتناعك عن تناول اللحوم والبروتين الحيواني لمدة شهر سيُحدث تغييرات واضحة في جسمك بعضها مفيدة، وبعضها يحتاج إلى اهتمام خاص لضمان صحتك.



تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة



بحسب "mayoclinic"، الابتعاد عن اللحوم خاصة الحمراء والمصنعة يقلل من استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية مع مرور الوقت.



تغييرات في الجهاز الهضمي والبكتيريا المعوية



بعد أيام قليلة من إيقاف تناول اللحوم، يبدأ تركيب بكتيريا الأمعاء في التغير، والبكتيريا التي تستهلك الألياف من النباتات تزداد، مما يحسن من حركة الأمعاء ويقلّل من الانتفاخ ويعزّز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

احتمالية نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية



اللحوم مصدر مهم للبروتين الكامل، الحديد الحيوي، وفيتامين B12. إذا لم تعوض هذه العناصر من مصادر نباتية أو مكملات غذائية، فقد تواجه نقصًا في الطاقة، فقر الدم، ضعف التركيز، أو إرهاقًا، بحسب "prevention".



تأثير انخفاض البروتين على العضلات والطاقة



البروتين ضروري لبناء وصيانة العضلات، وإنتاج الهرمونات، ودعم المناعة إذا قلّ تناولك للبروتين لفترة طويلة، تشعر بضعف في العضلات، تعب أسرع عند الحركة، أو حتى فقدان كتلة عضلية تدريجيًا.



فقدان الوزن المحتمل



الابتعاد عن اللحوم يمكن أن يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل، ما يسبب خسارة وزن خلال الشهر الأول، خصوصًا إذا استبدلتها بالأطعمة النباتية الصحية.



لكن إذا لم تنتبه لتوازن العناصر الغذائية، يفقد الجسم وزنًا مع عضلات بدلاً من دهون فقط.