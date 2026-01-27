السيد البدوي عن علاقته بأباظة وعبد النور: "سأسقطهم للمرة الثالثة"

كتبت – داليا الظنيني:

قال الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إنه لم يندهش من موقف خصومه التقليديين ضده، لكن مفاجأته الوحيدة كانت في موقف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، موضحًا أن هذا الدعم لمنافسه هاني سري الدين جاء نتيجة "ضغوط أدبية" مرتبطة بعلاقات إنسانية قديمة.

وأضاف البدوي، خلال حواره مع أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، في معرض استعادته لذكريات المعارك الانتخابية، أنه نجح في عام 2010 في الفوز على محمود أباظة، رغم أن الأخير كان مدعومًا من ثقل الحزب، المتمثل في السكرتير العام منير فخري عبد النور، وكامل أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا آنذاك.

وأكد أن ذات المجموعة التي سعت لإسقاطه في عام 2014 هي التي تصطف اليوم خلف الدكتور هاني سري الدين، مشيرًا إلى أنه استطاع هزيمتهم للمرة الثانية في ذلك الوقت، ولن يختلف الأمر في المعركة الحالية.

وشدد البدوي على ثقته في حسم الجولة القادمة، قائلًا: "سأسقطهم للمرة الثالثة"، ومعتبرًا أن ما يواجهه اليوم هو "خصومة انتخابية" متراكمة وتاريخية، لم يستطع منافسوه تجاوزها أو نسيان مرارة الهزيمة فيها على مدار السنوات الماضية.