الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر يستقل سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض بالشرقية.

كان قسم شرطة الزقازيق تلقى بلاغَا من "طالب" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد تضرره من قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بسيارته بطريق "الزقازيق منيا القمح"، و إحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب دون استخدام أسلحة بيضاء مُحدثا إصابته بسحجات وكدمات متفرقة على إثر خلافات حول أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات حددت أجهزة الأمن السيارة مرتكبة الواقعة تبين أنها "سارية الترخيص"، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على مالك السيارة تبين أنه "عامل"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، و بمواجهته أقر بذات المضمون.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.