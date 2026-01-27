إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

كتب : محمد الصاوي

06:23 م 27/01/2026

الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر يستقل سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض بالشرقية.

كان قسم شرطة الزقازيق تلقى بلاغَا من "طالب" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد تضرره من قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بسيارته بطريق "الزقازيق منيا القمح"، و إحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب دون استخدام أسلحة بيضاء مُحدثا إصابته بسحجات وكدمات متفرقة على إثر خلافات حول أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات حددت أجهزة الأمن السيارة مرتكبة الواقعة تبين أنها "سارية الترخيص"، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على مالك السيارة تبين أنه "عامل"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، و بمواجهته أقر بذات المضمون.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية يديو الزقازيق يديو حادث طريق الزقازيق ريق الزقازيق منيا القمح الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
شئون عربية و دولية

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
شئون عربية و دولية

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى