سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره بتروجيت، غدا الأربعاء الموافق 28 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ونستعرض لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

والتقى الزمالك مع بتروجيت في 29 مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال 16 مواجهة، بينما حقق بتروجيت الفوز في 6 مباريات، وحسم التعادل في 7 مواجهات.

ويمتلك الزمالك أفضلية هجومية واضحة في مواجهاته أمام بتروجيت، حيث سجل الأبيض 48 هدفا في شباك البترولي، مقابل 28 هدفا سجلها بتروجيت في مرمى الزمالك.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يدخل بتروجيت اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.