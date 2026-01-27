أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد تمر بفترة عدم استقرار جوي تزامنت مع شهر يناير، وهو أمر غير مألوف، إذ اعتاد المواطنون على مثل هذه العواصف في شهر "أمشير".

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، إن الفترة الحالية تشهد تضافر ثلاثة عوامل خطيرة: الهواء البارد الذي يهيج الشعب الهوائية، وانتشار الفيروسات التنفسية الموسمية، بالإضافة إلى العواصف الترابية والرملية المفاجئة.

وأضاف أن استنشاق الهواء البارد بحد ذاته يعد مهيجًا قويًا لحساسية الأنف والصدر، وقد يعرض المرضى لأزمات ربوية حادة إذا لم يلتزموا ببروتوكولاتهم العلاجية.

وأشار الدكتور الحداد إلى أن "الكمامة" في هذا التوقيت تعد حائط صد ثلاثي الأبعاد؛ فهي تعمل على تدفئة الهواء قبل دخوله للمجرى التنفسي، وتمنع وصول الأتربة والغبار، فضلاً عن دورها الأساسي في الوقاية من العدوى الفيروسية المنتشرة.

واختتم تصريحاته بتوجيه نصيحة طبية عاجلة لمرضى الحساسية، مشددًا على ضرورة العودة لاستخدام البخاخات الوقائية للأنف والصدر، وتناول مضادات الهيستامين، مع تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لضمان عدم تفاقم حالتهم الصحية في ظل هذا الطقس السيئ.