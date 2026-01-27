الشرقية - ياسمين عزت:

لم يتخيل شاب بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية أن تنتهي مباراة ترفيهية لـ "البينج بونج" بمحاولة لإنهاء حياته، حيث تحولت ساحة اللعب فجأة إلى مسرح جريمة دموية، استبدل فيها الخاسر الروح الرياضية بـ "سلاح أبيض"، مسددًا طعنات غادرة لمنافسه لمجرد أنه فاز عليه في اللعب.

يكشف زياد التونسي، شقيق المجني عليه "أدهم"، تفاصيل الواقعة المأساوية، موضحًا أن شقيقه كان يلعب مباراة "بينج بونج" مع شخص يُدعى "مصطفى. ف" بمنطقة مساكن الساحة، وحينما تمكن أدهم من الفوز، فقد المنافس أعصابه بشكل هستيري، وقام بكسر المضرب على رأس شقيقه، موجهًا له سيلًا من السباب والشتائم طالت والدته وأسرته.

ويشير "زياد" إلى أن شقيقه المعروف بطبيعته الهادئة وتجنبه للمشاكل، قرر استيعاب الموقف واعتبره مجرد "نرفزة ملعب"، فتوجه لأخذ سترته لمغادرة المكان ومنع تفاقم المشكلة، إلا أنه فوجئ بالطرف الآخر يهدده وعيدًا قائلاً: "أنا مستنيك بره.. اطلعلي"؛ وبمجرد خروج أدهم، نفذ المتهم تهديده وجذبه من ملابسه، مخرجًا سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد له طعنات متفرقة، استقرت إحداها بجوار القلب مباشرة، ما أدخله في حالة صحية حرجة.

وحررت الأسرة المحضر رقم 7336 بمركز شرطة منيا القمح، حيث ناشد شقيق الضحية الأجهزة الأمنية سرعة ضبط الجاني وتطبيق القانون، معبرًا عن صدمته من تحول التنافس الرياضي إلى شروع في قتل، قائلًا: "ده لعب مش حرب علشان يضيع حياة أخويا باستهتار".