الزراعة: “رسوم تطهير المساقي رمزية ولا نية لتحريك الأسعار"

أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تلتزم بجدول زمني دوري لتطهير المساقي الخصوصية كل 3 سنوات، وذلك لضمان تدفق المياه ووصولها إلى النهايات بسلاسة ودون عوائق.

وقال جاد، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تكلفة أعمال التطهير المحملة على المزارع لم تشهد أي زيادات، مشيراً إلى أن القيمة تبلغ نحو 29 جنيهاً للفدان الواحد سنوياً، ووصفها بأنها "رسوم رمزية للغاية" تعكس دعم الدولة للفلاح.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تضع مصلحة المزارع على رأس أولوياتها، حيث تحرص بشكل تام على عدم تحميله أي أعباء مالية إضافية في هذا الملف، مؤكداً أنه لا توجد أي نية مستقبلية لرفع هذه الرسوم في الوقت الراهن.



ولفت جاد إلى تقديم تسهيلات للمزارعين عبر إتاحة إمكانية تقسيط مبالغ التطهير تخفيفاً عن كاهلهم، مشدداً على أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث شبكة الترع والمساقي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.