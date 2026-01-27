إعلان

الزراعة: “رسوم تطهير المساقي رمزية ولا نية لتحريك الأسعار"

كتب : داليا الظنيني

11:32 م 27/01/2026

الدكتور خالد جاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تلتزم بجدول زمني دوري لتطهير المساقي الخصوصية كل 3 سنوات، وذلك لضمان تدفق المياه ووصولها إلى النهايات بسلاسة ودون عوائق.

وقال جاد، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تكلفة أعمال التطهير المحملة على المزارع لم تشهد أي زيادات، مشيراً إلى أن القيمة تبلغ نحو 29 جنيهاً للفدان الواحد سنوياً، ووصفها بأنها "رسوم رمزية للغاية" تعكس دعم الدولة للفلاح.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تضع مصلحة المزارع على رأس أولوياتها، حيث تحرص بشكل تام على عدم تحميله أي أعباء مالية إضافية في هذا الملف، مؤكداً أنه لا توجد أي نية مستقبلية لرفع هذه الرسوم في الوقت الراهن.


ولفت جاد إلى تقديم تسهيلات للمزارعين عبر إتاحة إمكانية تقسيط مبالغ التطهير تخفيفاً عن كاهلهم، مشدداً على أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث شبكة الترع والمساقي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد جاد رسوم تطهير المساقي الزراعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
أخبار المحافظات

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
زووم

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة
رياضة محلية

إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون