قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، إلى جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 28 يناير، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين ومحمد لبيب دميس، وأمانة سر حسن محمد حسن.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "ش.ع.م"، وهي الإعدام شنقًا، لما اقترفه من جريمة قتل عمد بحق زوجته داخل منزلهما بمنطقة جناكليس، في حضور طفليهما.

كما أعلن محامي أسرة المجني عليها تضامنه الكامل مع طلبات النيابة، مؤكدًا أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار، وأن المتهم لم يُبدِ أي ندم على فعلته.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، إلى منتصف أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد مقتل سيدة داخل شقتها على يد زوجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل زوجته "د.ع.ال"، واستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكًا به بعزم، بينما كانت تحاول ثنيه عن إيذاء نفسه. وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليها حاولت منعه وأسرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة، إلا أنه لم يعبأ بصراخها أو بحالة الذعر التي أصابت طفليهما، وأطلق عليها وابلًا من الطلقات النارية التي أودت بحياتها.

التحقيقات والمعاينة

أظهرت المعاينة أن جثة المجني عليها كانت مصابة بثلاث طلقات نارية، فيما عُثر على المتهم مصابًا بطلق ناري وبجواره السلاح المستخدم.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة لبيان مدى إدراكه، وانتهى التقرير إلى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ليُحال بعدها إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت شهدت الجلسة الأولى التي عُقدت السبت الماضي، مطالبة دفاع المتهم بعرض موكله على لجنة خماسية من أطباء الطب النفسي، واستدعاء طبيبة استقبال المستشفى التي دخلها المتهم قبل أيام من الواقعة، للإدلاء بشهادتها حول حالته الصحية آنذاك.