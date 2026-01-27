إعلان

بني سويف: "إجراءات حازمة" ضد التأخير بمشروع المرسى السياحي الشرقي (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:37 م 27/01/2026 تعديل في 07:46 م
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (1)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (4)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (3)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (5)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (6)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (8)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (7)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (10)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (9)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (12)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (11)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (13)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (14)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (15)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (17)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (16)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (18)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (19)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (21)
    مشروع المرسى السياحي الشرقي (20)

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية بموقع مشروع إنشاء المرسى السياحي على الشاطئ الشرقي للنيل، للوقوف على معدلات الأداء ومراجعة نسب التنفيذ الفعلية لمكونات المشروع الحيوية على أرض الواقع.

تأمين الشاطئ

استمع المحافظ لشرح من المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، حول الأعمال الشاطئية التي تنفذها إدارة التوسع الأفقي، حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال "التبديش" لميول شاطئ النيل بهدف تأمين منطقة المرسى بالكامل.

وأكد وكيل الوزارة انتهاء كافة الأعمال الخرسانية والعزل الخارجي المخصصة لخزان صرف السفن السياحية وخزان الحريق، بالإضافة إلى إتمام أعمال الردم حولهما لضمان الجاهزية التامة لمنظومتي الصرف والإطفاء بالموقع.

نسب الإنجاز

انتقل المهندس ناصر فراج، مدير مديرية الطرق والنقل، لاستعراض الموقف التنفيذي للإنشاءات المعمارية والإنارة، موضحًا أن نسبة تمديدات كابلات الألومنيوم بلغت 90%.

كما تم توريد أعمدة إنارة ديكورية بارتفاع 3 أمتار وجارٍ العمل على تركيبها. وشملت الأعمال الانتهاء من خرسانات غرفة الكهرباء مع استمرار العمل في بناء جدرانها، فضلًا عن صب وتوقيع القواعد الخاصة بالأعمدة، وتركيب أعمال "الكريتال" والأسوار وتيجان الأعمدة بعد الانتهاء من مرحلة المحارة.

توجيهات صارمة

وجه المحافظ بضرورة خلق تنسيق فوري ومباشر بين مديريتي الري والطرق لتذليل أية عقبات قد تعرقل أعمال الرصف النهائية أو تنسيق الموقع العام، مشددًا على أن جودة التنفيذ يجب أن تتطابق مع المعايير الفنية المعتمدة في المراسي السياحية الكبرى.

وأصدر تعليمات بتكثيف العمالة فورًا في قطاعي "الرصيف النهري" و"الممرات"، والبدء بتركيب بوابات الكريتال الرئيسية والفرعية، محذرًا من أن أي تأخير عن الجداول الزمنية سيقابل بـ "إجراءات حازمة" نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمشروع.

مشروع المرسى السياحي الشرقي بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

