ضرب طفلًا وأحدث عاهة.. كشف حقيقة فيديو "مُعلم المراغة"

كتب : مصراوي

11:24 م 27/01/2026

حبس معلم المراغة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بمنشورات تتعاطف مع معلم كيمياء بمدرسة المراغة الثانوية، زعم تعرضه للفصل التعسفي دون سند قانوني، وهو ما دفع الجهات المعنية بمحافظة سوهاج للرد وكشف الحقائق الغائبة، مؤكدةً أن قرار الفصل استند إلى حكم قضائي نهائي بإدانة المذكور في جناية "عاهة مستديمة" وحيازة سلاح ناري.

وبالعودة إلى السجلات الرسمية، تبين أن المعلم "م. ف" صدر ضده حكم في الجناية رقم 883 لسنة 2020، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، لإدانته بالاعتداء عمدًا مع سبق الإصرار على طفل، ما تسبب له في عاهة مستديمة؛ ورغم محاولات المعلم تقديم تظلم للمحافظ في نوفمبر الماضي للعودة لعمله، جاء الرفض حاسمًا بناءً على القوانين المنظمة للوظيفة العامة.

وأوضحت المحافظة أن الجريمة المرتكبة تندرج تحت "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، مما يجعل عودته لصرح تعليمي أمرًا مستحيلًا، خاصة أن الضحية طفل في نفس الفئة العمرية للطلاب الذين يفترض أن يكون المعلم قدوة لهم؛ مشيرةً إلى أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج مظلومية كاذبة وتأليب الرأي العام يعد جريمة أخرى تستوجب المساءلة.

وفي خطوة تصعيدية، قررت الجهات المعنية إحالة الواقعة وكافة المسؤولين عن تصوير ونشر الفيديو المضلل إلى النيابة العامة، بتهم إزعاج السلطات ونشر أخبار كاذبة، مؤكدةً أن ساحات القضاء هي السبيل الوحيد للتظلم وليس "فيسبوك"، وأن المؤسسة التعليمية لا يمكن أن تأتمن مدانًا بـ "إرهاب المواطنين" على مستقبل الطلاب.

حبس معلم المراغة سوهاج تعليم سوهاج

