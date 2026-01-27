السياحة تكشف تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب 2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا".

وكشفت السياحة، في بيانها، أن جناح الوزارة يضم أكثر من 250 عنوانًا من الإصدارات العلمية المتنوعة، بالإضافة إلى ركن للطفل يحتوي على قصص ومجلات وكتب تلوين وهدايا للأطفال، إلى جانب نماذج فنية تعكس ملامح الفن المصري القديم في عصوره المختلفة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية مشاركة الوزارة في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز، لما يمثله من منصة فاعلة لنشر الوعي الأثري والحضاري والتعريف بالتراث المصري العريق، ودعم الباحثين والمهتمين بالآثار والتاريخ، إلى جانب إبراز الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به الوزارة.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من جانبه،أن الإدارة العامة للنشر العلمي بقطاع حفظ وتسجيل الآثار تشارك في المعرض بصفتها عضوًا في اتحاد الناشرين المصريين، إذ يضم جناح الوزارة أحدث إصدارات المجلس الأعلى للآثار من الكتب والمجلات العلمية المتخصصة في مختلف مجالات علوم الآثار والمصريات، إلى جانب مجموعة من الكتب الورقية النادرة التي تعرض بأسعار مخفضة، دعمًا لشباب الباحثين والدارسين والمهتمين بالحضارة المصرية والتاريخ القديم.

وأشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن جناح الوزارة يعرض مجموعة من الإصدارات الحديثة، من بينها: مجلة دراسات آثارية إسلامية العدد التاسع، وهي مجلة علمية متخصصة في نشر الأبحاث المحكمة دوليًا في مجالي الآثار الإسلامية والقبطية، ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث الأصيلة التي تُنشر للمرة الأولى.

وأضاف أن الجناح يقدم، في مجال الآثار المصرية، حوليات المجلس الأعلى للآثار، وعددًا من الكتب العلمية المتخصصة التي تتناول أحدث الاكتشافات الأثرية وأعمال التوثيق الأثري، فضلًا عن عرض معجم أحمد باشا كمال، أحد أبرز المراجع المتخصصة في علم المصريات.

ولفت رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة صدور مجموعة من الإصدارات المتميزة التي من شأنها إثراء المكتبة الأثرية المصرية والعالمية.

ويذكر أن جناح وزارة السياحة والآثار، يتواجد في الصالة الرئيسية - صالة 3، جناح B41، وتبدأ مواعيد الزيارة الرسمية للمعرض يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يوم الجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

