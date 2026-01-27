بالفأس والكوريك.. "لعب العيال" ينتهي بـ "كسر جمجمة" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

بينما كانت الأصوات في الشارع تشي بمشادة معتادة بسبب لهو الأطفال، تحول المشهد في لحظات إلى ساحة اعتداء دموي وثقته كاميرات المراقبة، حيث استبدل الجيران لغة العتاب بـ "الفأس والكوريك" في وضح النهار، ما أسفر عن مأساة تعيش تفاصيلها أسرة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تروي السيدة حمدة محمد، وهي خمسينية تقيم بمشروع الخطارة، تفاصيل الرعب الذي عاشته أسرتها، مشيرة في حديثها إلى أن الخلاف بدأ بسيطًا بسبب "لعب العيال" ومشاحنات الجيرة، إلا أن الأمر تطور بشكل لم يخطر على بال أحد، حيث قادها القدر لتكون شاهدة على محاولة الفتك بأسرتها على يد جيران جدد سكنوا المنطقة مؤخرًا.

وتوضح السيدة أن الأمر بدأ بتوجيه أطفال الجيران سبابًا متكررًا لزوجة نجلها، وحين حاولت التدخل لطلب التوقف عن ذلك، قوبل طلبها بالتجاهل، ليفاجأ الجميع يوم الواقعة بثلاثة أشخاص يقتحمون محيط المنزل حاملين أسلحة بيضاء وأدوات زراعية (فأس وكوريك)، حيث انهالوا بالضرب عليها وعلى زوجها ونجليها، في مشهد قاسٍ لم يفلح تدخل المارة في وقفه فورًا.

أسفر الهجوم العنيف عن إصابة النجل الأكبر بكسر خطير في الجمجمة، وهي الإصابة التي وصفتها الأم بالحرجة، فضلاً عن إصابات متفرقة لحقت بباقي أفراد الأسرة وزوجة الابن؛ وعلى خلفية الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثقها.

تدخلت الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث أمرت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بحبس اثنين من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، موجهة إليهم تهم التعدي باستخدام أدوات حادة بسبب خلافات الجيرة.