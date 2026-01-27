أسيوط - محمود عجمي:

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر قوات الأمن بمركز أبنوب، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى بطولات وتضحيات رجال الشرطة عبر الأجيال.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن أسيوط وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث عُزف السلام الجمهوري أعقبه عزف موسيقى "سلام الشهيد"، ثم قام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، من أجل أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وفي ختام المراسم، تبادل محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية، تقديرًا للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في خدمة المواطنين، وحفظ الأمن، وترسيخ دعائم الاستقرار.

وخلال الزيارة، قدم محافظ أسيوط التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل ذكرى وطنية خالدة في سجل التاريخ المصري، وتجسد ملحمة معركة الإسماعيلية، التي سطر فيها رجال الشرطة أروع صور التضحية والفداء دفاعًا عن تراب الوطن، لتظل شاهدًا على شرف الصمود ونبل البطولة عبر العصور.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بعيد الشرطة هو تعبير صادق عن فخر وامتنان الشعب المصري برجال شرطته البواسل، الذين يؤدون دورًا محوريًا في حفظ الأمن والنظام، وحماية مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن ما تشهده الدولة من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف القطاعات، لا يتحقق إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الشرطة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.