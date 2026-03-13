إصابة 5 من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسرب غاز في إهناسيا ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:04 م 13/03/2026

تسريب غاز - تعبيرية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر استنشاق غاز داخل منزلهم بمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بحالة إعياء نتيجة استنشاق غاز داخل منزلهم بقرية إدراسيا التابعة لمركز إهناسيا، وعلى الفور جرى توجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ، وتبين إصابة: "علاء ا. م."، 45 عامًا، وزوجته "دعاء س. ع."، 35 عامًا، وأبناؤهما "محمد ع. ا."، 14 عامًا، و"إياد ع. ا."، 10 أعوام، و"عمر ع. ا."، 6 أعوام، بحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز داخل منزل الأسرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

