انفجار يهز قلب طهران بعد تهديد إسرائيلي باستهداف تجمع حاشد

كتب : مصراوي

06:49 م 13/03/2026 تعديل في 06:58 م

حرب إيران وأمريكا

تل أبيب/ دبي - (أ ب)

هز انفجار كبير منطقة في العاصمة الإيرانية كان آلاف الأشخاص قد تجمعوا فيها، اليوم الجمعة، للمشاركة في تظاهرة سنوية تنظمها الدولة دعما للفلسطينيين والدعوة إلى زوال إسرائيل.

تحذير إسرائيلي باستهداف المنطقة

وكانت إسرائيل قد حذرت من أنها ستستهدف المنطقة في وسط طهران. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

لكن قرار المضي قدما في تنظيم التظاهرة الحاشدة، التي حضرها بعض كبار المسؤولين في الحكومة، إلى جانب تهديد إسرائيل باستهداف المنطقة، أبرز حجم الإصرار الشديد لدى الجانبين بعد نحو أسبوعين على اندلاع حرب هزت الاقتصاد العالمي ولا تظهر أي مؤشرات على انحسارها.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، بمواصلة الهجمات والإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، وذلك في أول بيان علني له منذ توليه المنصب خلفا لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

ولم يُشاهد خامنئي في العلن منذ توليه قيادة البلاد، وأصدر بيانا مكتوبا.

أمريكا تؤكد إصابة المرشد الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن مجتبي خامنئي "أصيب، وعلى الأرجح تشوه" بدون تقديم أدلة أو الخوض في التفاصيل، وتشتبه إسرائيل في أن خامنئي أُصيب في بداية الحرب.

ووفق ما أورده موقع قناة(آي 24 نيوز) الإسرائيلي اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الغارات على طهران، وأنذر في منشور على حسابه بالفارسية باستهداف منطقة صناعية في قزوين ومنطقتين بطهران، داعياً السكان إلى الابتعاد.

ومع تزايد المخاوف العالمية من احتمال حدوث أزمة طاقة، وعدم ظهور أي نهاية للحرب في الأفق، ظل سعر خام برنت، المعيار الدولي، فوق 100 دولار للبرميل.

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
زكاة الفطر على من تجب وآخر وقت لإخراجها.. 4 أحكام مهمة يوضحها علي جمعة

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب

