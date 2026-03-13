مصرع 3 أطفال جراء حريق منزل بقرية القشيش في شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

05:33 م 13/03/2026

حريق - ارشيفية

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم في حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بدائرة مركز شبين القناطر، ووجود حالات وفاة بين الأطفال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع ثلاثة أطفال جراء الحريق الذي نشب داخل المنزل، حيث جرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق القشيش شبين القناطر حريق منزل خشبي مصرع أطفال بالقليوبية حريق منزل شبين القناطر

