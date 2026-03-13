إعلان

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي

كتب : وكالات

04:37 م 13/03/2026

الشرطة الهولندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم، عن اعتقال أربعة مشتبه بهم بعد هجوم حريق وقع خلال الليل على كنيس في روتردام، هولندا.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع في مكان العبادة حوالي الساعة 3:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، في حادثة عنف وصفتها بأنها "معادية للسامية" في أوروبا وسط الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأضافت الشرطة، أن الحريق نتج عن جهاز متفجر انفجر داخل الكنيس، وقد اندلع الحريق لفترة قصيرة قبل أن ينطفئ من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

وأوضحت الشرطة، أن أربعة مشتبه بهم اعتقلوا بالقرب من كنيس آخر بعد أن لفتت مركبة تسير بطريقة غريبة انتباه السلطات. المشتبه بهم هم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا. ودعت الشرطة الشهود إلى الإدلاء بأي معلومات.

ويأتي هذا الحادث في سياق هجمات حديثة استهدفت الجاليات اليهودية خارج الشرق الأوسط.

ففي بلجيكا، تعرض كنيس في مدينة لييج لانفجار يوم الاثنين، ووصف عمدة المدينة الحادث بأنه هجوم "معادٍ للسامية"، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وفي ولاية ميشيجان الأمريكية، استهدف كنيس بهجوم بسيارة يوم الخميس. ورغم أن الدافع في تلك الحادثة لا يزال مجهولًا، قالت المدعية العامة في ميشيجان، دانا نيسل، إن هناك صلة واضحة بين حرب إيران والهجوم، مضيفة أنه ليس من قبيل الصدفة أن المشتبه به استهدف كنيسًا يُدعى معبد إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الهجوم على كنيس يهودي معاداة السامية هجمات على الخليج هجمات على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم