سفينة شحن تتعرض لضربة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

06:47 م 13/03/2026

سفينة شحن تتعرض لضربة في مضيق هرمز - ارشيفية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الجمعة، بوقوع حادث على بعد 11 ميلا بحريا شمال عُمان في مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "حادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال عُمان في مضيق هرمز".

وأوضحت: "أفيد بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف غير معروف في مضيق هرمز مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وقد طلبت السفينة المساعدة بينما يقوم الطاقم بإخلاء السفينة".

وأفاد مسؤول أمن الشركة (CSO) بأنه تم إخماد الحريق على متن السفينة ولا يوجد أي تأثير بيئي في الوقت الحالي.

وأضافت هيئة "UKMTO": "بعض أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين حتى الآن، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث". ونصحت "السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
هل تشارك روسيا بدلاً من إيران في كأس العالم 2026؟ معلق رياضي يقدم مقترحاً
رياضة عربية وعالمية

هل تشارك روسيا بدلاً من إيران في كأس العالم 2026؟ معلق رياضي يقدم مقترحاً
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال
أخبار العقارات

بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال
مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم