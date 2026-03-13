أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الجمعة، بوقوع حادث على بعد 11 ميلا بحريا شمال عُمان في مضيق هرمز.

وأوضحت: "أفيد بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف غير معروف في مضيق هرمز مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وقد طلبت السفينة المساعدة بينما يقوم الطاقم بإخلاء السفينة".

وأفاد مسؤول أمن الشركة (CSO) بأنه تم إخماد الحريق على متن السفينة ولا يوجد أي تأثير بيئي في الوقت الحالي.

وأضافت هيئة "UKMTO": "بعض أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين حتى الآن، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث". ونصحت "السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".