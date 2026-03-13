شهد مقر لجنة الانتخابات بنادي المهندسين في منطقة سابا باشا بالإسكندرية، اليوم الجمعة، توافدًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، والتي تشهد جولة إعادة لحسم منصب النقيب العام للمهندسين.

جولة حاسمة بين مرشحين

ويتنافس في جولة الإعادة المهندس هاني ضاحي والدكتور المهندس محمد عبد الغني، بعد عدم حصول أي منهما على نسبة 50% + 1 من الأصوات في الجولة السابقة، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات، وذلك داخل 302 لجنة عامة موزعة على 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

نتائج الجولة الأولى

وكانت نتائج الجولة الأولى لانتخابات منصب النقيب العام قد أسفرت عن حصول المهندس هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل الدكتور المهندس محمد عبد الغني على 4724 صوتًا.

وبلغ إجمالي المشاركين في التصويت 23440 ناخبًا، من بينهم 1152 صوتًا باطلًا، ليصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 22288 صوتًا.

تجهيزات وتنظيم العملية الانتخابية

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات توفير جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستقبال الناخبين.

يُذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات أُجريت في 6 مارس 2026، فيما انطلقت المرحلة الأولى في 27 فبراير 2026، وصولًا إلى جولة الإعادة الحالية التي تهدف إلى حسم منصب النقيب العام.

وتستهدف هذه الجولة النهائية تعزيز المشاركة النقابية بين المهندسين، واختيار من يمثلهم في قيادة النقابة خلال السنوات المقبلة.