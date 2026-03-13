ملتقى فكري بأوقاف أسيوط يبرز فضل العشر الأواخر من رمضان

كتب : محمود عجمي

05:32 م 13/03/2026

الملتقى الفكري للواعظات بمسجد البقلي

نظّمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، الملتقى الفكري للواعظات بمسجد البقلي، ضمن فعاليات الشهر الكريم، تحت عنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

قدّمت الفقرة الأولى الواعظة رشا علي محمد، حيث تناولت فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مبيّنة عِظَم مكانتها وما تحمله من نفحات إيمانية، مؤكدة ضرورة الاجتهاد فيها بالطاعات.

وأوضحت أن هذه الأيام تمثل فرصة عظيمة لمضاعفة الحسنات، والتقرب إلى الله عز وجل، من خلال الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر الأعمال الصالحة.

وجاءت الفقرة الثانية من تقديم الواعظة أميرة محمد عبد العزيز، التي استعرضت فضل قيام الليل في العشر الأواخر، وأهمية الاعتكاف، والإكثار من الدعاء والاستغفار. كما أكدت ضرورة تحري ليلة القدر، موضحة ما ورد في فضلها، وأهمية اغتنامها في العبادة والتقرب إلى الله تعالى.

وأكدت الواعظتان خلال اللقاء أهمية هذه الأيام المباركة في تجديد النية، ومراجعة النفس، والإكثار من الأعمال الصالحة، داعيتين الجميع إلى استثمار العشر الأواخر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.

وشهد الملتقى حضورًا طيبًا وتفاعلًا ملحوظًا من رواد المسجد، في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة، وذلك في إطار جهود مديرية أوقاف أسيوط لتعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية داخل المساجد، وتفعيل دور الواعظات في نشر القيم الدينية الصحيحة.

واختُتم الملتقى بالدعاء أن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام، وأن يبارك في العشر الأواخر، وأن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

أسيوط أوقاف أسيوط الملتقى الفكري الواعظات العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر قيام الليل وزارة الأوقاف مسجد البقلي

