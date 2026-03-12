الداخلية تكشف سر فيديو "شقة الإسكندرية" المثير للجدل



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بكسر باب أحد المنازل واقتحامه عنوه وطرد الأسرة المتواجدة به بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجاري حال قيام الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار إزالة لطابقين وجزء من أحد الطوابق بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لبنائهم بشكل مخالف وبدون ترخيص وبصورة من شأنها الإضرار بالعقار ذاته، قام بعض الأشخاص ( الذين تم تسكينهم صورياً بإحدى الشقق المشمولة ضمن قرار الإزالة ) من قبل مقاول العقار بمحاولة اعتراض التنفيذ والادعاء بإقامتهم بصورة دائمة بالشقة محل القرار إلا أن الجهات المعنية استكملت التنفيذ حرصاً على سلامة قاطني العقار.

أمكن ضبط مقاول العقار ( له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) كما أمكن ضبط (الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالشقة وقت تنفيذ قرار الإزالة " نجل شقيق المقاول ، وخالته ، وكريمتها ، إحدى صديقات كريمتها " القائمة على تصوير مقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيام المقاول المذكور بوضع مجموعة من الأثاث داخل الشقة وتسكينهم بها صورياً ومطالبتهم بتصوير المقطع والادعاء بقيام الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الشقة عنوة وبشكل مفاجئ– على خلاف الحقيقة - ، وقيام المقاول بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لغل يد المسئولين عن تنفيذ القرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .