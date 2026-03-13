طقس غير مستقر.. رياح وغيوم كثيفة تضرب المنيا - فيديو وصور

كتب : جمال محمد

05:03 م 13/03/2026
تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة، حالة من الطقس غير المستقر، وسط نشاط ملحوظ لحركة الرياح وغيوم تام لأشعة الشمس.

وخلت غالبية شوارع المحافظة من المواطنين، والذين فضلوا البقاء في منازلهم في ظل الطقس السيء الذي خيم على مراكز المحافظة التسع.

وفي السياق أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الغطاء السحابي على أغلب الأنحاء يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت، وقد تنخفض إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة و الأشجار، والقيادة بحذر على الطرق، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم
ناقد رياضي شهير.. تعرف على ضحية مقلب "رامز ليفل الوحش" الليلة
الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم