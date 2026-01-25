إعلان

"السمسمية" و"التنورة".. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة (صور)

كتب : رضا السيد

10:13 م 25/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فرقة الفنون الشعبية _6
  • عرض 6 صورة
    التنورة _3
  • عرض 6 صورة
    الاستعراضات الفنية _2
  • عرض 6 صورة
    الاستعراضات _1
  • عرض 6 صورة
    الفنون الشعبية _4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74، عبر برنامج فني حافل شمل استعراضات تراثية وأغاني وطنية، تنفيذًا لبرنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

شهد المسرح الصيفي بمدينة الطور حفلًا فنيًا كبيرًا جمع بين التراث السيناوي والروح الوطنية، بحضور قيادات تنفيذية وجمهور واسع من أبناء المدينة.

تضمن الحفل عرضًا مميزًا لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، التي قدمت لوحات استعراضية مستوحاة من التراث الشعبي، شملت "مصر أم الدنيا" و"سينا" و"بسم الله" و"مصر جميلة"، بالإضافة إلى رقصات "الصعيدي" و"السمسمية" و"الكف" و"بنت حضارية" وفقرة التنورة.

وتفاعل الجمهور بحماس مع فرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطور بقيادة الفنانة مريم أشرف، التي شدت بباقة من الأغاني الوطنية منها "عاش اللي قال" و"عشت يا مصر" و"تسلم الأيادي" و"بلدي" و"أنت مصري".

شهدت الاحتفالية حضور منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية. وهنأت مدير فرع الثقافة رجال الشرطة، واصفة إياهم بأنهم "عين مصر الساهرة" لحفظ الأمن الداخلي، مؤكدة حرص الفرع على تعميم الاحتفالات في جميع قصور الثقافة بالمحافظة، سواء عبر الحفلات الغنائية أو تنظيم ورش فنية للأطفال تعبر رسوماتها عن دور الشرطة في حماية المواطنين.

امتدت مظاهر الاحتفال لتشمل مدينة شرم الشيخ، حيث أطلق مسرح قصر الثقافة بالمدينة احتفالية كبرى أخرى موازية، أحيتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة المايسترو عمر عدلي. وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية التي تعزز قيم الولاء والانتماء وتخلد ذكرى بطولات الشرطة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ثقافة جنوب سيناء الاحتفال بعيد الشرطة استعراضات تراثية وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي