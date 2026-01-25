"السمسمية" و"التنورة".. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74، عبر برنامج فني حافل شمل استعراضات تراثية وأغاني وطنية، تنفيذًا لبرنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

شهد المسرح الصيفي بمدينة الطور حفلًا فنيًا كبيرًا جمع بين التراث السيناوي والروح الوطنية، بحضور قيادات تنفيذية وجمهور واسع من أبناء المدينة.

تضمن الحفل عرضًا مميزًا لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، التي قدمت لوحات استعراضية مستوحاة من التراث الشعبي، شملت "مصر أم الدنيا" و"سينا" و"بسم الله" و"مصر جميلة"، بالإضافة إلى رقصات "الصعيدي" و"السمسمية" و"الكف" و"بنت حضارية" وفقرة التنورة.

وتفاعل الجمهور بحماس مع فرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطور بقيادة الفنانة مريم أشرف، التي شدت بباقة من الأغاني الوطنية منها "عاش اللي قال" و"عشت يا مصر" و"تسلم الأيادي" و"بلدي" و"أنت مصري".

شهدت الاحتفالية حضور منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية. وهنأت مدير فرع الثقافة رجال الشرطة، واصفة إياهم بأنهم "عين مصر الساهرة" لحفظ الأمن الداخلي، مؤكدة حرص الفرع على تعميم الاحتفالات في جميع قصور الثقافة بالمحافظة، سواء عبر الحفلات الغنائية أو تنظيم ورش فنية للأطفال تعبر رسوماتها عن دور الشرطة في حماية المواطنين.

امتدت مظاهر الاحتفال لتشمل مدينة شرم الشيخ، حيث أطلق مسرح قصر الثقافة بالمدينة احتفالية كبرى أخرى موازية، أحيتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة المايسترو عمر عدلي. وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية التي تعزز قيم الولاء والانتماء وتخلد ذكرى بطولات الشرطة المصرية.