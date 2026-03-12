تشغيل كوبرى الصاغة في الزقازيق

سادت حالة من الارتياح والفرحة بين أهالي محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، بعد الإعلان عن إعادة تشغيل كوبرى الصاغة أمام السيارات والمارة عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.



وتبادل المواطنون التهاني فيما بينهم خلال مرورهم أعلى الكوبري عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول خبر افتتاحه مجددا، مؤكدين أن إعادة فتحه تمثل انفراجة كبيرة للأزمة المرورية التي شهدتها المدينة خلال فترة تنفيذ الأعمال، خاصة مع الكثافات المرورية الكبيرة التي يشهدها هذا المحور الحيوي يوميًا.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعلن بدء تشغيل كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي تم تنفيذها في الاتجاه القادم من طريق الزراعة وصولًا إلى ميدان الصاغة، بما يسمح بعودة الحركة المرورية بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ للاطمئنان على انتهاء الأعمال وعودة الحركة المرورية أعلى الكوبري، والتأكد من تنفيذ أعمال التطوير والصيانة وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد واصفي المسؤول التنفيذي بالشركة المنفذة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بالكامل.

وشملت الأعمال صب 7 بلاطات علوية، ووضع طبقات الأسفلت، وترميم البلدورات، وصب الحواجز الفاصلة بين الاتجاهين، بالإضافة إلى إصلاح وترميم ودهان الحواجز الحديدية على جانبي الكوبري.

كما تضمنت الأعمال تركيب لوحات إرشادية توضح الأوزان المسموح بها للسيارات، إلى جانب تركيب محددات ارتفاع عند مدخل الكوبري لمنع عبور سيارات النقل الثقيل.

أوضح المسؤول التنفيذي، أن تركيب محددات الارتفاع يهدف إلى توجيه سيارات النقل الثقيل إلى الطرق البديلة المخصصة لها، بما يسهم في حماية جسم الكوبري وإطالة عمره الإفتراضي.

كما شملت الأعمال تخطيط المسارات المرورية ووضع آليات حماية مستدامة لضمان سيولة الحركة المرورية وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن كوبرى الصاغة يعد محورًا مروريًا مهمًا يخدم حركة انتقال المواطنين القادمين من مراكز شمال محافظة الشرقية إلى مدينة الزقازيق والعكس، ما يساهم في تخفيف التكدسات المرورية داخل الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.

كما أشاد بدور إدارة المرور في تنظيم الحركة المرورية وخلق محاور بديلة داخل شوارع الزقازيق خلال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بالكوبري.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة فتح الكوبري أمام الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بميدان كوبرى الصاغة، والتي تشمل رفع كفاءة الميدان وتركيب البلدورات والإنترلوك، وتنفيذ أعمال الدهانات والإنارة وتجهيز أماكن انتظار للمواطنين، بالإضافة إلى تغيير الرخام وصيانة النافورة، بما يضفي مظهرًا حضاريًا على أحد المداخل الرئيسية لمدينة الزقازيق.