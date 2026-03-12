إعلان

أبرز قرارات محافظ المنيا خلال جولته في "بني عبيد"

كتب : جمال محمد

07:23 م 12/03/2026
    صرف مساعدات إنسانية لبني عبيد بالمنيا
    محافظ المنيا يصرف مساعدات

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بقرية بني عبيد التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، لتفقد الحالة العامة والاستماع إلى مطالب المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من مقترحات أهالي القرية بشأن مستوى الخدمات المقدمة، وشملت رصف بعض الطرق الداخلية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على خطوط سير المواصلات و الالتزام بتعريفة الركوب المقررة.


وأثناء جولته بالقرية، وجه المحافظ بصرف مساعدات عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي استجابة فورية لإحدى الحالات الإنسانية، وافق المحافظ على البدء في بناء منزل لسيدة مسنة من أهالي القرية، موجّهًا رئيس المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ أعمال البناء وتوفير سكن مناسب لها.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أداة مهمة للتعرف على المشكلات والاحتياجات الحقيقية ووضع حلول عملية وسريعة لها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

