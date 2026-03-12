إعلان

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء خلال أعمال حفر داخل منزله بالدقهلية

كتب : رامي محمود

07:26 م 12/03/2026

جثة - أرشيفية

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال داخل منزله بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، حيث جرى نقله إلى مستشفى جمصة المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه وصل دون نبض أو تنفس.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوجود حالة صعق كهربائي لشاب داخل منزله بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة المقدم جاد عبدالعزيم، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول الشاب محمد إبراهيم عثمان، 19 عامًا، إلى مستشفى جمصة المركزي بادعاء تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل داخل المنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وصول الحالة بدون نبض أو تنفس، وتم إجراء محاولات إنعاش قلبي رئوي له، إلا أن الحالة لم تستجب وتم إعلان وفاته.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لبيان ملابسات الواقعة.

مصرع شاب جمصة الدقهلية صعق شاب بالكهرباء محافظة الدقهلية مستشفى جمصة

