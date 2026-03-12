تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على زوج قام بمحاولة ذبح زوجته وطعنها في رقبتها إثر خلافات أسرية بينهما قبل الإفطار بقرية كفر الدبوسي، ونقلت الأهالي الزوجة إلى مستشفى شربين المركزي لمحاولة إنقاذها وتلقي العلاج اللازم وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي نظراً لخطورة حالتها .

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من أهالي قرية الدبوسي مركز شربين بقيام زوج بمحاولة ذبح زوجتة،

انتقل ضباط وحدة مركز شرطة شربين بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام الزوج المدعو« أسعد. ع. ع، 43 عامًا، والمقيم بقرية الدبوسي»، حاول ذبح زوجته وطعنها في رقبتها بسبب خلافات أسرية، وتبين أن زوجته تدعي «هنادي. م .ع »، 39 عامًا، وقام الأهالي بنقل المصابة على الفور إلى مستشفى شربين المركزي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج نظرًا لخطورة إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم في الحال، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.