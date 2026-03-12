إعلان

قبل مدفع الإفطار.. زوج يحاول ذبح زوجته بقرية "كفر الدبوسي" بالدقهلية

كتب : رامي محمود

07:01 م 12/03/2026

القبض على شخص ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على زوج قام بمحاولة ذبح زوجته وطعنها في رقبتها إثر خلافات أسرية بينهما قبل الإفطار بقرية كفر الدبوسي، ونقلت الأهالي الزوجة إلى مستشفى شربين المركزي لمحاولة إنقاذها وتلقي العلاج اللازم وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي نظراً لخطورة حالتها .

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من أهالي قرية الدبوسي مركز شربين بقيام زوج بمحاولة ذبح زوجتة،

انتقل ضباط وحدة مركز شرطة شربين بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام الزوج المدعو« أسعد. ع. ع، 43 عامًا، والمقيم بقرية الدبوسي»، حاول ذبح زوجته وطعنها في رقبتها بسبب خلافات أسرية، وتبين أن زوجته تدعي «هنادي. م .ع »، 39 عامًا، وقام الأهالي بنقل المصابة على الفور إلى مستشفى شربين المركزي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج نظرًا لخطورة إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم في الحال، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية شربين خلافات اسرية ذبح زوجته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟
ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين
جنة الصائم

دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين
كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
أخبار وتقارير

كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا