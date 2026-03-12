روت ندى جمال عبدالعال، 24 عامًا، زوجة المجني عليه "السيد" البالغ من العمر 36 عامًا، تفاصيل الجريمة التي أنهت حياة زوجها، بقرية الهجارسة التابعة لمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أن الخلافات بين زوجها وبين شقيقه كانت مستمرة منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن شقيق الزوج كان يقيم في محافظة الإسماعيلية، لكنه عاد إلى منزل العائلة منذ نحو عامين بعد وفاة والدته، ليقيم مع أسرته في نفس المنزل بشقته، ومنذ ذلك الوقت بدأت المشاكل تتصاعد بينهم.

وقالت الزوجة، إن الخلافات احتدمت بسبب البدروم أسفل المنزل، والذي كان يستخدمه زوجها في تربية البط والفراخ، مؤكدة أن المجني عليه قام بتركيب بوابة حديدية على مدخل البدروم لتنظيم استخدامه.

وأضافت أن هذا الأمر تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين، وتحولت الخلافات الكلامية المتكررة إلى مشاجرات بين الحين والآخر.

وأشارت الزوجة إلى أنه في يوم الواقعة حضر شقيق زوجها إلى المنزل بصحبة زوجته وأبنائهما، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها والأخ وعائلته بالاعتداء على زوجها باستخدام شومة وأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

وأضافت ندى أن الاعتداء لم يتوقف عند زوجها فقط، حيث تعرضت هي أيضًا للاعتداء خلال محاولة الدفاع عنه، مؤكدة أن ابنة المتهم اعتدت عليها وتسببت في إصابتها بتمزق في أوتار اليد.

كما حاول نجلها التدخل للدفاع عن والده، وسط حالة من الفوضى داخل المنزل أثناء المشاجرة.

وأوضحت الزوجة أن زوجها سقط غارقًا في دمائه بعد الاعتداء عليه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.



واختتمت حديثها قائلة: "جوزي راح ضحية غدر أخوه وزوجته، كان لسه صغير وملحقش يفرح بشبابه ولا بولاده، حتى لبس العيد كان جايبه لهم وملحقش يشوف فرحتهم".

وطالبت الزوجة الجهات المعنية بالقصاص من الجناة وتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليهم.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية المختصة أغلقت شقة الجناة ، كما أغلقت البدروم محل الخلاف بين الأسرتين لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.