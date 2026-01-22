إعلان

تنفيذ ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية في أسوان بنسبة 90%

كتب : إيهاب عمران

10:32 ص 22/01/2026
    محافظ أسوان يتفقد مشروع كورنيش السباعية
    المحافظ يتفقد كورنيش مدينة السباعية
    محافظ أسوان يتفقد العمل بكورنيش السباعية

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية، والذي يأتي ضمن سلسلة مشروعات «ممشى أهل مصر»، ويُنفذ بطول 800 متر، وبعرض 12 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 90%، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح الممشى قريبًا ليُسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفس ترفيهي لأهالي المدينة.

وخلال جولته، استمع محافظ أسوان إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية من شوقي مصطفى رئيس مدينة السباعية، وذلك بحضور زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو.

ووجّه المحافظ بضرورة مد امتداد للكورنيش ليصبح طريقًا بديلاً لمدخل مدينة السباعية وصولًا إلى قرية القنان بطول 1 كيلومتر، حيث تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه إضافية لاستكمال هذا الطريق الحيوي، بما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين حركة التنقل.

ممشى كورنيش النيل مدينة السباعية أسوان

