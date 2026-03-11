لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة، في حادث مروري مأساوي وقع منذ قليل على طريق "الداخلة – شرق العوينات" بنطاق محافظة الوادي الجديد.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف فور وقوع الحادث لنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى مركزي، وسط حالة من الاستنفار الأمني لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق الحيوي الذي يربط مراكز المحافظة بمناطق الإنتاج الزراعي.

بلاغ أمني وتحرك سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً عاجلاً من غرفة عمليات نجدة المحافظة، يفيد بوصول جثة ومتوفين لمستشفى الداخلة العام إثر وقوع حادث تصادم وانقلاب.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل عند منطقة الكيلو 90 في اتجاه شرق العوينات، وهو ما أسفر عن الحصيلة المذكورة من الضحايا والمصابين الذين ينتمون جميعاً لمحافظة أسيوط، وكانوا في طريقهم للعمل بالمنطقة.

هوية الضحايا والمصابين

كشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع الشاب "عبد العظيم محمد" (26 عاماً)، ومقيم بمركز منفلوط بأسيوط.

كما جرى حصر المصابين وهم: "جاسم ناصح فؤاد عبد اللطيف" (30 عاماً) وشقيقه "جاسم" (28 عاماً) وكلاهما من مركز ديروط، بالإضافة إلى "أحمد صلاح عبد العاطي" (20 عاماً) ومقيم بأسيوط، و"ياسر صلاح فتحي" (25 عاماً) ومقيم بمنفلوط.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين فور وصولهم المستشفى، بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة.

الإجراءات القانونية

وعقب وقوع الحادث مباشرة، جرى تحرير محضر بالواقعة، كما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الانقلاب، سواء كانت نتيجة السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة.

كما جرى انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارة المحطمة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.