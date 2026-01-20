قدّمت منطقة القليوبية الأزهرية، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واجب العزاء لأهالي قرية ميت عاصم بمدينة بنها في ضحايا حادث تسريب الغاز الأليم.

حضر العزاء كل من الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور شريف أبو حطب، مدير عام منطقة وعظ القليوبية الأزهرية، والشيخ علي عامر، مدير الدعوة بوعظ منطقة القليوبية الأزهرية، وأسماء طبل، مدير العلاقات العامة بمنطقة القليوبية الأزهرية، إلى جانب لفيف من وعّاظ الأزهر الشريف بالمنطقة.

وخلال تقديم واجب العزاء، ألقى الشيخ سعيد أحمد خضر كلمة مؤثرة، قدّم خلالها خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، مؤكّدًا أن ما حدث هو قضاء الله وقدره، داعيًا أهالي الضحايا إلى الصبر والاحتساب، ومبيّنًا عِظم أجر الصابرين عند الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى».

كما أكّد أن الأزهر الشريف، بقيادته وعلمائه ووعّاظه، حاضر دائمًا بين أبناء الوطن، يواسي أحزانهم، ويقف إلى جوارهم في أوقات الشدائد والمحن، ويؤدي رسالته الدعوية والإنسانية في دعم المجتمع ونشر قيم الرحمة والتكافل.

وفي ختام العزاء، دعا الحاضرون الله عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

اقرأ أيضًا:

الغربة سرقت عمر الآباء والغاز خنق الأبناء.. القصة الكاملة لوفاة 5 أشقاء في ميت عاصم

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم

حادث مأساوي في بنها.. وفاة خمسة أشقاء إثر تسرب الغاز داخل منزلهم