تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تداعيات حادث الحريق الذي وقع اليوم الجمعة داخل مزرعة دواجن بقرية شها بمركز المنصورة، والذي يُرجح أن يكون ناتجًا عن انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم في تدفئة الدواجن داخل المزرعة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وغادرت 5 حالات المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية وامتثالها للشفاء، فيما تجرى حاليًا عمليات جراحية لـ 4 حالات، بإصابات متنوعة ما بين حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب كسور وبتر واشتباه كسر في الجمجمة.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتورة هالة عبد الرازق وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالانتقال إلى مستشفى الطوارئ ومتابعة الحالات، مع تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسرهم، وسرعة صرف التعويضات اللازمة، وتوفير أي أدوية أو مستلزمات طبية يحتاج إليها المصابون، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لأسرهم.

وأكد مرزوق، أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على أن المصابين يحظون بكامل الرعاية والاهتمام، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم أوجه المساندة اللازمة.

وقال محافظ الدقهلية: دعواتي بالشفاء العاجل للمصابين، ولن أتركهم حتى يتم شفاؤهم بالكامل، ودعمي الكامل لهم ولأسرهم ، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى استقرار جميع الحالات وتجاوز آثار الحادث.

ومن جانبها أوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن كافة احتياجات المصابين وأسرهم يتم توفيرها من خلال جمعية الهلال الأحمر وجمعية الإصلاح الخيرية وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونتابع الموقف أولا بأول لتوفير اي احتياجات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.