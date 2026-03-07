إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج حادث انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تبين من الفحص إصابة كلا من: "عبده. أ"، 50 عامًا، سائق، من مركز إسنا بمحافظة الأقصر، "زهراء. أ"، 30 عامًا، من السباعية بمحافظة أسوان، "محمد. ح"، 30 عامًا، فرد أمن من السباعية بأسوان.

كما أصيب كلا من: "أحمد. ع"، 35 عامًا، فرد أمن من السباعية بأسوان، "أشرف. ع"، 45 عامًا، تاجر ملابس من إسنا بمحافظة الأقصر، "السيد. م"، 54 عامًا، سائق الأتوبيس، إذ أصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.