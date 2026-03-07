إعلان

ارتدوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

كتب : محمد نصار

10:27 ص 07/03/2026

طقس مائل للدفء تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن طقس اليوم مستقر على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للدفء إلى دافئة نهارًا.

وأشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 22 مئوية، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة إلى باردة خلال ساعات الصباح الباكر وليلًا.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية الطقس أمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
هدى الإتربي تنشر مجموعة صور من أمام الكعبة رمضان 2026
دراما و تليفزيون

هدى الإتربي تنشر مجموعة صور من أمام الكعبة رمضان 2026
كيف يؤثر تناول المسقعة على القولون في رمضان؟
سفرة رمضان

كيف يؤثر تناول المسقعة على القولون في رمضان؟
سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا
رياضة عربية وعالمية

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان