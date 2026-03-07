كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن طقس اليوم مستقر على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للدفء إلى دافئة نهارًا.

وأشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 22 مئوية، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة إلى باردة خلال ساعات الصباح الباكر وليلًا.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

