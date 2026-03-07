أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة سوهاج فوز علي عبد الستار الدريري بمنصب نقيب مهندسي سوهاج، وذلك عقب تفوقه على منافسه أيمن هارون في جولة الإعادة التي شهدت منافسة قوية بين المرشحين.

وجاء إعلان النتيجة بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات داخل اللجان الانتخابية، وسط أجواء اتسمت بالمنافسة والمشاركة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالمحافظة.

منافسة قوية في جولة الإعادة

شهدت جولة الإعادة منافسة واضحة بين المرشحين على منصب النقيب، حيث شارك عدد من مهندسي المحافظة في عملية التصويت لاختيار ممثلهم في قيادة النقابة الفرعية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت اللجنة القضائية النتيجة النهائية عقب الانتهاء من فرز الأصوات وتجميعها، مؤكدة فوز علي عبد الستار الدريري بمنصب نقيب المهندسين في سوهاج.

إعلان نتائج الشعب الهندسية بالنقابة

كما كشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن نتائج الفائزين بمقاعد الشعب الهندسية المختلفة داخل النقابة الفرعية.

وفاز محمد عادل خضر بمقعد شعبة الكهرباء، بينما فاز كل من فتحي سلطان وأحمد أبو درب بمقعدي شعبة الهندسة الميكانيكية. وفي شعبة الهندسة المدنية فاز كل من علا صلاح ومينا عزت بمقعدي الشعبة.

كما فازت أمل عبد الحميد بمقعد شعبة العمارة، في حين حصد محمد القاضي مقعد شعبة التعدين والبترول.