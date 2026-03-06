"كل البلد متجمعة".. أكبر إفطار جماعي في المنوفية يحضره 2000 صائم بقرية

إسلام جيوشي نقيبًا لمهندسي الفيوم بعد فوزه في جولة الإعادة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم، والرائد محسن شاهين، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المبنى والعقارات المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط الحريق حفاظًا على أرواح المواطنين، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بعقار كائن بشارع الحبيبي، حيث التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.