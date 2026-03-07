إعلان

مات صائمًا بين المصلين.. وفاة شاب أثناء الصلاة بمسجد في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

03:56 ص 07/03/2026

احمد عبدالمنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كفر الشيخ - إسلام عمار:


شيع أهالي قرية الحلافي التابعة لمركز كفر الشيخ، جنازة أحد شباب القرية الذي توفي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء أدائه صلاة الجمعة أمس الجمعة، وسط حالة من الحزن سادت بين جميع أبناء مدينة كفرالشيخ، ومسقط رأسه قرية الحلافي.

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء من خلال تدوين رواد موقع الـ"فيسبوك" كلمات العزاء، والوداع المؤثرة لرحيل الشاب أحمد محمد عبدالمنعم، أحد أبناء قرية الحلافي، فيما تجمع المئات من المشيعين لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنازة مهيبة.

أكد عدد من الأهالي من أبناء القرية لمصراوي، أن الفقيد وافته المنية وهو صائم في يوم الجمعة أثناء أدائه صلاة الجمعة بين جموع المصلين في المسجد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ما زاد من حالة التأثر بين المشيعين.

قال الأهالي، إنه جرى الغاء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الحلافي بسبب وفاة ذلك الشاب نظرًا لحالة الحزن الشديدة التي سيطرت على جموع أبناء القرية بسبب وفاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية الحلافي كفر الشيخ وفاة شاب صائم الصيام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يضم قاعدة عسكرية.. هجوم يستهدف مطار بغداد ومنشآت نفطية في العراق
شئون عربية و دولية

يضم قاعدة عسكرية.. هجوم يستهدف مطار بغداد ومنشآت نفطية في العراق
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟
شئون عربية و دولية

هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان