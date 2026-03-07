

كفر الشيخ - إسلام عمار:



شيع أهالي قرية الحلافي التابعة لمركز كفر الشيخ، جنازة أحد شباب القرية الذي توفي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء أدائه صلاة الجمعة أمس الجمعة، وسط حالة من الحزن سادت بين جميع أبناء مدينة كفرالشيخ، ومسقط رأسه قرية الحلافي.

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء من خلال تدوين رواد موقع الـ"فيسبوك" كلمات العزاء، والوداع المؤثرة لرحيل الشاب أحمد محمد عبدالمنعم، أحد أبناء قرية الحلافي، فيما تجمع المئات من المشيعين لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنازة مهيبة.

أكد عدد من الأهالي من أبناء القرية لمصراوي، أن الفقيد وافته المنية وهو صائم في يوم الجمعة أثناء أدائه صلاة الجمعة بين جموع المصلين في المسجد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ما زاد من حالة التأثر بين المشيعين.

قال الأهالي، إنه جرى الغاء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الحلافي بسبب وفاة ذلك الشاب نظرًا لحالة الحزن الشديدة التي سيطرت على جموع أبناء القرية بسبب وفاته.