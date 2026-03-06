إعلان

إسلام جيوشي نقيبًا لمهندسي الفيوم بعد فوزه في جولة الإعادة

كتب : حسين فتحي

08:11 م 06/03/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللجنة المشرفة على انتخابات الإعادة بنقابة
  • عرض 3 صورة
    المرشحين لمنصب نقيب مهندسى الفيوم وسط المتنافسين

أعلن المستشار ممدوح طايع، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الإعادة لنقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، فوز المهندس إسلام محمد جيوشي بمقعد نقيب المهندسين بالمحافظة.

وجاء إعلان النتيجة بحضور المهندس نصر كامل، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بالفيوم.

أسفرت عمليات الفرز في جولة الإعادة التي أُجريت اليوم الجمعة عن حصول المهندس إسلام جيوشي على 730 صوتًا، بينما حصل منافسه المهندس محمد خير الله على 459 صوتًا.

تشكيل مجلس النقابة الجديد

وبإعلان مقعد النقيب، يكتمل تشكيل مجلس نقابة المهندسين بالفيوم لدورته الجديدة، والذي يضم في عضويته كلًا من: المهندس أحمد كيشار، المهندس محمد مهلهل، المهندسة أسماء ظريف جمعة أبو طالب، الدكتور مهندس مختار سعيد، المهندس محمد أبو زيد، المهندسة أماني جابر عبد الرحيم، والمهندس أحمد العشيري.

