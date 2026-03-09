شنت شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا، اليوم حملة مكبرة بشوارع المدينة بعد تشغيل سوق طلخا الحضاري، واستجابة لمحاولات بعض الباعة افتراش الشوارع الرئيسية مرة أخرى.

تنسيق الحملات مع المحافظ ومدير الأمن

جرى تنفيذ الحملة بتنسيق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، لليوم الثالث على التوالي، لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

مناطق المستهدفة ورفع الإشغالات

شملت الحملة رفع الإشغالات من أسفل كوبري الجيش، وشارع صلاح سالم، ومحيط السوق الحضاري، وطريق بلقاس، مع مراجعة تراخيص الباعة، وإخلاء المكان من الخارجين عن السوق الحضاري، مع التنبيه عليهم بالالتزام بدخول السوق وعدم العودة للشوارع.

مشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية

شارك في الحملة تحت إشراف اللواء خالد فريج، مساعد مدير الأمن، والعقيد عقل صالح، مدير شرطة المرافق، والمقدم صلاح نعيم، وكيل إدارة شرطة المرافق، والمقدم محمود عيسى، رئيس مباحث المرافق، إلى جانب العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا، ونوابه محمد حسن ومحمد أنور، وحمدي الشابوري، مدير إدارة الإشغالات وفريق عمل المجلس.

تأكيد المحافظ على استمرار الحملات

أكد اللواء طارق مرزوق أن الحملات مستمرة يوميًا وبشكل مفاجئ، ولن يُسمح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق الصالح العام.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.